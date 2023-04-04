İhlas Haber Ajansı

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10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü operasyonla yakalandı

Kocaeli’de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.


Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede, "Gece vakti yağma" suçundan aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliye yönelik Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince operasyon düzenlendi. Saklandığı adreste yakalanan hükümlü, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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