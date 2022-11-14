İhlas Haber Ajansı

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10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kocaeli’de hakkında 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli'de hakkında 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü polis ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişiyi fuhuşa teşvik ettiği, fuhuş için aracı olduğu ve yer temin ettiği gerekçesiyle hakkında 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan T.G. (40) isimli firari şahsın Gebze'de olduğunu belirledi. Polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanan T.G., tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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