106 yaşındaki Şaziment teyzeye Anneler Günü sürprizi

İzmit Belediyesi ekipleri, 106 yaşındaki Şaziment Çökren'i evinde ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Anneler Günü öncesinde İzmit Belediye Başkan Vekili Çetin Sarıca ve İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu, Kocaeli'nin en yaşlı annesi unvanını elinde bulunduran 106 yaşındaki Şaziment Çökren'i evinde ziyaret etti. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet'in selamlarını ileten Sarıca ve Aksu, Şaziment Çökren'in Anneler Günü'nü kutladı.

Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Neyzen Sokak'ta kızı Habibe Aras ve damadı Bekir Aras ile birlikte yaşayan 106 yaşındaki Şaziment Çökren, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti, İzmit Belediye Başkan Vekili Çetin Sarıca ve İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu'ya teşekkür ederek dile getirdi.

Korona virüs tedavisine devam edilen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e geçmiş olsun dileklerini ileten Şaziment Çökren, başkan Hürriyet'e selam gönderdi.