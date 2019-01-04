11 yıldır kayıp olan anne ve kızın cesedi bulunamadı

Kocaeli'de 11 yıl önce kaybolan anne ve kızının cesedini bulmak için başlatılan kazı çalışmasında herhangi bir bulguya rastlanmazken, ekipler çalışmaları ileri bir tarihe erteledi.

Kocaeli'de 2008 yılında kaybolan Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal olayı yeniden açıldı. Bir TV programına konuk olan Meryem Tahnal'ın eniştesinin canlı yayında, "Meryem'i öldürüp Tütünçiftliği sahiline gömdüler" sözleri üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri eşliğinde alanda iş makineleri yardımıyla kazı çalışması başlatıldı. Dün sabah Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilindeki alanda kadavra köpekleriyle yapılan incelemelerin ardından bugün sabah saatlerinde olay yerine gelen polis ekipleri, kazı çalışması başlattı. İki iş makinesi ile yaklaşık 2 dönüm arazi üzerinde yapılan çalışmada herhangi bir bulguya rastlanmadı. Bugünlük sonlandırılan çalışmaların ileri bir tarihte devam edeceği öğrenildi.