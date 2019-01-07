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11 yıldır kayıp olan anne ve kızın cesedini arama çalışmalarında kemik çıktı

Kocaeli’de 11 yıl önce kaybolan anne ve kızının cesedini bulmak için başlatılan kazı çalışmaları sırasında kemik parçası bulundu.

Kocaeli'de 11 yıl önce kaybolan anne ve kızının cesedini bulmak için başlatılan kazı çalışmaları sırasında kemik parçası bulundu.



Kocaeli'nde 2008 yılında kaybolan Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal olayı yeniden açıldı. Bir TV programına konuk olan Meryem Tahnal'ın eniştesi canlı yayında yaptığı açıklamada, "Meryem'i öldürüp Tütünçiftliği sahiline gömdüler" demesi sonrasında Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri eşliğinde iddia edilen alanda iş makineleri yardımıyla kazı başlatıldı. Geçen hafta Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilindeki alanda kadavra köpkleriyle yapılan incelemelerin ardından başlatılan ve bugün sabah saatlerinde devam eden çalışmalarda toprak altından kemik parçası çıktı.



Yaklaşık 2 dönümlük alan içinde devam eden çalışmalar sırasında bulunan kemik parçasının olduğu alanda kazılar yoğunlaştırıldı. Bulunan kemik, polis ekiplerince inceleme yapılması için kazı alanından çıkarıldı.

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