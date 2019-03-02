112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 70'i asılsız

Kocaeli'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan çağrıların yüzde 71'ini birbirinden ilginç asılsız ve gereksiz olarak nitelendirilen çağrılar oluşturuyor. Gereksiz çağrılar nedeniyle acil çağrıları bekletmek zorunda kalan çağrı merkezi çalışanları ise vatandaşları ikna etmekte güçlük çekiyor.

İçişleri Bakanlığı'nca tüm acil numaraların tek merkezde toplanması amacıyla yürütülen ‘112 Projesi! Kapsamında kurulan valiliklere bağlı 112 Acil Çağrı Merkezleri'nde vatandaşlardan gelen acil ihbarlara cevap vererek, polis, sağlık, polis, itfaiye, jandarma AFAD gibi ekiplere yönlendirilmesi sağlanıyor. Vatandaşlardan gelen ihbarlara yanıtın verildiği Kocaeli Acil Çağrı Merkezi ekipleri, durumun aciliyetine göre gerekli ekiplere yönlendirilmesini sağlıyor. Acil sağlık, AFAD, jandarma imdat, orman yangın, sahil güvenlik, polis imdat ekiplerine ulaşmak isteyen vatandaşların çağrılarının karşılandığı Kocaeli 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 1 yıl içerisinde vatandaşlardan gelen 1 milyon 974 bin 173 ihbara cevap verildi. Vatandaşlardan 1 yıl içerisinde yapılan çağrıların 1 milyon 410 bin 127'sini asılsız ve gereksiz çağrılar oluşturdu. 1 milyon 974 bin 173 çağrının yüzde 71'ini asılsız ve gereksiz çarılar oluştururken, 564 bin 48'i asıl çağrılardan oluştu.

“Dişim ağrıyor, ambulansa ihtiyacım var”

Kocaeli 112 Acil çağrı Merkezi'ne yapılan gerçeği yansıtan, 564 bin 48 çağrıların sağlık konusuna sahip olanları ise aynı bina içerisinde bulunan Kocaeli il Ambulans Servisi'nin çağrı merkezine yönlendiriliyor. Gelen ihbarlara yanıt vererek en kısa sürede vatandaşlara ambulansın ulaştırılmasının sağlanıldığı çağrı merkezine 112 Acil çağrı Merkezi'nden aktarılan çağrıların yüzde 60'nı gereksiz ve asılsız çağrılar oluşturuyor. Zamanla yarışarak vatandaşlara 6-10 dakika arasında ambulans ulaştırarak müdahale yapılması için çabalayan çağrı merkezindeki çalışanlar, asılsız ihbarlar karşısında zor durumda kalıyor. Gelen gereksiz ve asılsız ihbarlarla meşgul edilen çağrı merkezinde acil müdahale edilmesi gereken vakalar için gelen çağrılara geç cevap verilmesine neden olunabiliyor.

“Dişim ağrıyor, ambulansa ihtiyacım var”

112 Acil Çağrı Merkezi'nin kurulması sonrasında Kocaeli il Ambulans Servisi'ne yapılan asılsız çağrıların azaldığını, ancak gereksiz çağrılar sebebi ile servisteki işlemlerin aksayabildiğini belirten Kocaeli İl Ambulans Servisi Bashekimi Dr. Cihad Nazım Çaka, “Dişim ağrıyor, ambulansa ihtiyacım var”, “Başım ağrıyor”, “Uyuyamıyorum” gibi ifadelerin yer aldığı gereksiz çağrıların acil ambulansa ihtiyacı olan vatandaşların çağrılarına geç cevap verilmesine neden olabileceği uyarısını yaptı.

“Lütfen ambulansı çağırırken bunlara dikkat edin”

Gelen asılsız ve gereksiz birbirinden ilginç çağrılar karşısında zor anlar yaşadıklarını kaydeden Kocaeli İl Ambulans Servisi Bashekimi Dr. Cihad Nazım Çaka, gereksiz çağrılarda bulunan vatandaşları ise ikna etmekte zorlandıklarını ifade ederek, “Bizim buradaki amacımız gerçekten ambulansa ihtiyacı olan vakalara en hızlı şekilde ambulans yönlendirme yapmak ve buradan gerekli bilgileri verip gerekenleri yaptırmaktır. Ama biz bunu yapmaya çalışırken gereksiz gelen aramalar, acil olmayan çağrılar bizim diğer vakalara hizmet vermemizi zorlaştırıyor. Gerçek durumda olan bir çağrı burayı aradığında gereksiz bir çağrı nedeni ile hatta kalabiliyor. Kendi imkanlarıyla hastaneye gitmesi gereken hastaların ısrarla ambulans istemesi durumunda biz ambulans yönlendirdiğinizde, acil bir vaka gerçekten usum süre beklemek durumunda kalabiliyor. Bir ambulansı gereksiz yere meşgul ederken nefes borusuna yabancı cisim kaçan bir çocuk, kalp krizi geçiren bir baba daha uzaktaki bir ambulansı beklemek durumunda kalabilir. Şeker komasındayken 3 dakikalık bir müdahale ile hayata döndürebileceğimiz bir vatandaşın kalbi durabilir. Bunlar sizin arka sokağınızda olabilir. Lütfen ambulansı çağırırken bunlara dikkat edin” dedi.

“Yapılan her 10 çağrıdan 4'ü doğru çağrı olarak nitelendiriliyor”

Kocaeli'de ambulansların hastalara en kısa sürede ulaşabilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney ise “Kocaeli'de yaklaşık 700 personelle ilimizdeki 62 ambulansımız ve 42 tane istasyonumuzla hizmet veriyoruz. Buradaki komuta merkezimizden bu hizmetler yürütülüyor. Bu entegre sisteme geçildiğinde sahte ve asılsız dediğimiz çağrıların sayısı oldukça azaldı. Daha önce tüm aramaların içerisinde doğru çağrı sayısı yüzde 5'i geçmezken bu entegre sisteme geçtikten sonra bize gelen doğru çağrı sayısı yüzde 40 oranına yükseldi. Yapılan her 10 çağrıdan 4'ü doğru çağrı olarak nitelendiriliyor. Şu anda bizim buradaki komuta merkezimize ayıklanarak gelen yıllık 300 bin civarında çağrımız var. Bunun 125 bin civarında olanının gerçek sağlıkla ilgili olduğunu görüyoruz ve bunlarla arkadaşlarımız ambulanslarımızla hizmetimizi veriyoruz. Acil dağlık hizmetleri çok iyi bir yere geldi ama hala istediğiniz noktada diyemeyiz. Biz devlet olarak Avrupa standartlarına ulaştık ama vatandaşlarımızın bu konuda daha çok dikkatli olması gerekiyor. Biz emeğimizin hemen hemen yarısını asılsız ihbarlar bedeni ile boşa harcıyoruz” diye konuştu.