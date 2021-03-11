12 ilçede 12 enstrümanla İstiklal Marşı söylenecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla 12 ilçede 12 enstrümanla İstiklal Marşı söyleme etkinliği düzenleyecek.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü eğitmenleri, Kocaeli'nin 12 ilçesinde, kendi çalacakları 12 enstrümanla İstiklal Marşı'nı seslendirecek. 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinlik için Kocaeli'nin tarihi ve turistik mekanları seçildi. Bunlar arasında Hereke Kalesi, Eskihisar Kalesi, Bilim Sanat Merkezi, Sırrı Paşa Konağı, Darıca Millet Bahçesi, Kandıra Pembe Kayalar, Ormanya, Orhan Gazi Köprüsü, Hereke Kalesi, Kasr-ı Humayun, Kongre Merkezi Sahnesi ve Mimar Sinan Köprüsü yer alıyor.

Eğitmenler seslendirecek

Etkinlikte konservatuvarın ney, piyano, bağlama, ud, flüt, kanun, klasik gitar, bas gitar, keman, kemençe, viyolonsel ve klarnet eğitmenleri İstiklal Marşı'nın bestesini enstrümanlarıyla çalacak. Konservatuvar eğitmenleri ise marşın güftesini, yine kentin tarihi ve turistik mekanları önünden seslendirecek. İstiklal Marşı'nın “Çatma kurban olayın çehreni ey nazlı hilal” bölümünü ise Belediye Konservatuvarı Çocuk Korosu Üyesi olan 4 yaşındaki Selen Özbay seslendirecek.

Etkinlik, 12 Mart Cuma günü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi youtube kanalı üzerinden yayınlanacak.

Öte yandan anma günü dolayısıyla Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı hat, kat-ı, ebru, teship, minyatür ve karikatür eğitmenleri özel bir sergi hazırladı. Eğitmen ve öğrencilerin eserlerinin yer aldığı “İlelebet İstiklal” isimli online serginin açılışı 12 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek. Sergi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi olan www.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden izlenebilecek.