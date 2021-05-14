12 ilçede 40 farklı noktada vektörle mücadele edildi

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce kış mevsimi boyunca devam eden ve vektör özelliği taşıyan, insanlara hastalık bulaştırabilen canlılara yönelik ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Aylık 519 bin 995 metrekare alanda çalışma yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü, sivrisinek ve karasineklerin barındıkları ve üreme kaynakları olan bina bodrumları, rögarlar, yağmur ızgaraları, kapalı kanallar, fosseptik çukurları gibi alanları ilaçladı.

12 ilçede çalışma

Tam kapanmanın fırsata çevrilerek yapılan çalışmalar 12 ilçede 40 farklı noktada gerçekleştirildi. Sivrisinek ve karasinek erginlerinin çoğalmasını engellemek maksadıyla Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmada Termalfog cihazıyla Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ürünler kullanılıyor. Yapılan çalışmalarla insanlara zararı olan canlıların çoğalmaları kimyasal ve fiziksel mücadele ile engellenip bertaraf edilmesi amaçlanıyor.