Kocaeli'de Efsane pehlivan Ahmet Taşçı onuruna düzenlenen 13. Sekapark Altınkemer Yağlı Güreşleri, birbirinden zorlu mücadelelerle başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 13. Sekapark Altınkemer Yağlı Güreşleri başladı. Sekapark Er Meydanı'nda Kırkpınar'ın yaşayan efsanesi Ahmet Taşçı onuruna düzenlenen organizasyona, 70'i başpehlivan olmak üzere 1000'e yakın güreşçi katılıyor. 14 farklı kategoride yapılacak güreşlerde 4 farklı madalya verilecek.

Kule hakemlerinin çağrısıyla sahaya gelen ve peşreve çıkan 'minik' kategorisindeki sporcular, daha sonra rakiplerinin sırtını yere getirmek için güreşe tutuştu. Yaklaşık 1 ton yağın kullanılacağı güreşlerin sonunda başpehlivanlık unvanını alacak sporcu, 41 bin lira değerindeki altın kemeri kazanacak. Boylarında dereceye giren diğer sporculara ise toplamda 650 bin lira para ödülü dağıtılacak.

13. Sekapark Altınkemer Yağlı Güreşleri'ne Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'nın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Saffet Sancaklı, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Büyükşehir Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, İlçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Karamürsel'in efsane başpehlivanı Ahmet Taşçı onuruna düzenlenen güreşlere efsane başpehlivan Ahmet Taşçı, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dört kez başpehlivan olan Ali Gürbüz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un güreşçisi Faruk Akkoyun, Başpehlivan İsmail Koç, Kırkpınar Yağlı Güreş başpehlivanı Recep Kara, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazanan aynı zamanda Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ve çok sayıda başpehlivan katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, onuruna düzenlenen etkinlikte Ahmet Taşçı'ya plaket takdim etti. Efsane pehlivan Taşçı, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazanan aynı zamanda Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ile gösteri güreşi yaptı.