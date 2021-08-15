13. Sekapark Altınkemer Yağlı Güreşlerinin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

Kocaeli'de Efsane pehlivan Ahmet Taşçı onuruna düzenlenen 13. Sekapark Altınkemer Yağlı Güreşlerinde finalde Yıldıray Akın'ı yenen Ali Gürbüz, başpehlivan olarak altın kemerin sahibi oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 13. Sekapark Altınkemer Yağlı Güreşleri başladı. Sekapark Er Meydanı'nda Kırkpınar'ın yaşayan efsanesi Ahmet Taşçı onuruna düzenlenen organizasyona, 70'i başpehlivan olmak üzere 1000'e yakın güreşçi katıldı. 14 farklı kategoride yapılan güreşlerin finalinde Yıldıray Akın'la karşılaşan Ali Gürbüz, 45 dakikalık mücadelenin ardından puanlamada rakibini yenerek başpehlivan unvanı ile 45 bin TL'lik altın kemerin sahibi oldu.

Güreş müsabakalarında farklı kategorilerde dereceye giren diğer güreşçilere ise toplamda 650 bin lira para ödülü dağıtıldı.