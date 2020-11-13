13 yaşında sevdiği sporu yaparken kalbine yenik düştü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir spor okulunda futbol eğitimi alan 13 yaşındaki Emirhan Genç, antrenman sonrasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Olay Kocaeli'nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesinde bulunan bir spor okulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, spor okulunda futbol eğitimi alan 13 yaşındaki Emirhan Genç isimli bir çocuk, antrenman sonunda soyunma odasına giderek rahatsızlandı. Genç'in bir anda yere yığılmasının ardından, çocuğun spor arkadaşları durumu hemen antrenörlerine bildirdi. Koşarak soyunma odasına giden antrenörler, yerde yatan çocuğu görünce durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Spor okulunun personelleri, ambulans gelene kadar çocuğa ilk yardım uygulaması yaparak hayatta tutmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrası ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Emirhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 13 yaşındaki çocuğun kalp krizi sonucunda vefat ettiği öğrenildi.

Genç'in cansız bedeni yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Çayırova ilçesinde yaşayan Emirhan, öğle namazını müteakip Mandıra Camisinde kılınan cenaze namazının ardından omuzlara alınarak dualar eşliğinde Çayırova Şekerpınar Mezarlığına defnedildi.