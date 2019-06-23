İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

14 yaşındaki çocuk lösemiye yenik düştü

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde lösemi teşhisi konulan 14 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde lösemi teşhisi konulan 14 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Gölcük'te yaşayan Engin ve Arzu Saral çifti, 14 yaşındaki oğulları Mustafa Saral'ı 27 Mayıs tarihinde kendisini yorgun hissettiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini söylemesi üzerine hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda Mustafa'ya lösemi teşhisi konuldu. İstanbul Ümraniye Çocuk Hastanesinde tedavi altına alınan Mustafa, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 8. sınıf öğrencisi olan Mustafa Efe Saral'ın cenazesi daha sonra morga kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.