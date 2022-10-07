İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

14 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü tutuklandı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde "Kasten adam yaralama" suçundan 14 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde "Kasten adam yaralama" suçundan 14 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmada, "kasten adam yaralama" suçundan 14 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.A. (37) Çayırova'da yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.