14 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü tutuklandı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde "Kasten adam yaralama" suçundan 14 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde "Kasten adam yaralama" suçundan 14 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmada, "kasten adam yaralama" suçundan 14 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.A. (37) Çayırova'da yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.