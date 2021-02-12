14 yıl önce cinayete kurban giden 2 arkadaşın cesetleri böyle arandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 2007 yılında, farklı tarihlerde kaybolan 2 arkadaşın 14 yıl sonra cinayete gittiği ortaya çıktı. Cinayet ile ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin olay yerine götürülerek ceset arama çalışması yapılması, polis kamerasına da yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan Mahmut Şahin isimli vatandaş, 15 Mayıs 2007 tarihinde kayboldu. Vatandaşın yakınlarının ‘kayıp' ihbarı sonrasında Şahin'in bulunması için çalışma başlatıldı. Arama çalışmaları sürerken, Mahmut Şahin'in aynı ilçede yaşayan arkadaşı Nihat Şahin de 30 Kasın 2007 tarihinde kayboldu. Kayboldukları yıl yapılan çalışmalarda Mahmut Şahin ve Nihat Şahin'e ait herhangi bir ize rastlanılmadı.

Son iki yılda 8 faili meçhul cinayeti çözen ekip dosyaları yeniden açtı

Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun faili meçhul cinayetlerin çözülmesi için verdiği talimat kapsamında başlatılan çalışmalar kapsamında 14 yıl boyunca haber alınamayan Mahmut Şahin ve Nihat Şahin'in dosyaları tekrar açıldı. Daha önce 8 faili meçhul cinayeti çözen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, milyonlarca telefon görüşmesi dinlendi, tüm ayrıntılar ekipler tarafından inceleme altına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar cinayeti itiraf etti

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Mahmut Şahin ve Nihat Şahin'in cinayete kurban gittiği öğrenildi. Olayla ilgili Serdar T. (38) ve A.Y. (51) gözaltına alındı. Olayla bağlantısı olduğu öğrenilen bir şahsın olay sonrasında yurt dışına kaçtığı, 1 şahsın ise farklı bir suçtan ceza evinde olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli Serdar T. ve A.Y., çapraz sorguda suçlarını itiraf etti. Şahısların ifadelerinde, Mahmut Şahin ve Nihat Şahin'i aralarındaki husumet sebebi ile öldürdüklerini, Nihat Şahin'i Gölcük Nüzhetiye Mahallesi mevki'inde, Mahmut Şahin'i ise Karamürsel ilçesi İznik yolu mevki'inde gömdüklerini söylediklerini öğrendi.

Kaybolan vatandaşlardan birisinin cesedi bulundu

Şahısların ifadesi doğrultusunda, Mahmut Şahin ve Nihat Şahin'in bulunması için arama çalışması başlattı. Şahısların gösterdiği Nüzhetiye bölgesindeki arama çalışmalarında Nihat Şahin'in cesedi, dere kenarında gömülü halde bulundu. İznik yolu bölgesinde yapılan aramalarda ise Mahmut Şahin'in cesedi bulunmadı. Ekiplerin Mahmut Şahin'in bulunması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Gözaltındaki Serdar T. ve A.Y. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Diğer yandan, şüpheliler olay yerine götürülerek ceset arama çalışması yapıldı. Çalışmalar, polis kamerasına da yansıdı.