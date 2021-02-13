14 yıllık çifte cinayette 1 kişi tutuklandı

Kocaeli'de 14 yıl önce iki arkadaşın öldürülerek kırsal alana gömülmesi olayında gözaltına alınarak cinayeti itiraf eden iki şahıstan 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan Mahmut Şahin isimli vatandaş, 15 Mayıs 2007 tarihinde kayboldu. Vatandaşın yakınlarının ‘kayıp' ihbarı sonrasında Şahin'in bulunması için çalışma başlatıldı. Arama çalışmaları sürerken, Mahmut Şahin'in aynı ilçede yaşayan arkadaşı Nihat Şahin de 30 Kasın 2007 tarihinde kayboldu. Kayboldukları yıl yapılan çalışmalarda Mahmut Şahin ve Nihat Şahin'e ait herhangi bir ize rastlanılmadı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14 yıl sonra yeniden açılan dosyada, iki arkadaşın cinayete kurban gittiği belirlendi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Serdar T. (38) ve A.Y. (51) isimli iki şahıs, emniyetteki suçlarını itiraf etmeleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan şahıslardan S.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.