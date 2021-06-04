15 bin TL'lik vurgun yapan suç makinesi hırsızlar adliyede

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde girdikleri iş yeri ve kurumdan yaklaşık 15 bin TL değerinde elektronik cihaz çalan 3 şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Çok sayıda suç kayıtlarının olduğu belirlenen şahıslar adliyeye sevk edildi.

29 Mayıs tarihinde Başiskele ilçesinde girdikleri bir iş yeri ve kurumdan yaklaşık 15 bin TL değerinde bilgisayar, yazıcı, cep telefonu, projeksiyon cihazı, ısıtıcı v çelik termos çalan şahıslar kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde, iş yeri ve kurumu soyan şahısların A.E., A.C. ve S.S. olduğu tespit edildi.

Şahıslar, Başiskele ilçesindeki adreslerine düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların çaldıkları malzemeler ise operasyonda ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Emniyette yapılan işlemlerinde A.E.'nin 17, A.C.'nin 11, S.S.'nin 14 adet suç kaydının olduğu tespit edildi. Şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.