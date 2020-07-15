İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı'nın bakımı yapıldı

İzmit Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı’nda, 15 Temmuz’a özel yenileme ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı'nda, 15 Temmuz'a özel yenileme ve bakım çalışması gerçekleştirdi.


İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde, Topçular Mahallesinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı'nda yenileme ve bakım çalışması gerçekleştirdi. Parkta bulunan yeşillik alana mevsimlik çiçekler dikilirken, süs havuzu ve aydınlatma sistemlerinin bakımları yapıldı.


Öte yandan belediye ekiplerince İzmit'in köylerindeki yeşil ve park alanlarına da bakım çalışması yapılırken, çalışma yapılan alanlarda parkların ot biçme işlemlerinin ilk turu da tamamlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.