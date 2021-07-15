15 Temmuz direnişinin kareleri İzmit'te sergilendi

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında vatandaşların ortaya koyduğu kahramanlık anlarının fotoğraf kareleri, İzmit'te sergilendi. Hain darbe girişiminin 5. yılında İhlas Haber Ajansı ve İzmit Belediyesi işbirliği ile açılan fotoğraf sergisinde o gecenin unutulmaz anlarından oluşan fotoğraf kareleri yer aldı. İHA muhabirlerinin fotoğrafladığı özel fotoğrafları gören vatandaşlar duygu dolu anlar yaşarken, bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla serginin fotoğraflarını çekti. Sabah saatlerinde açılan sergi, gün boyunca açık kalacak.

“Korkudan çok birlik ve beraberlik vardı”

15 Temmuz ile ilgili kendisinin de resim çalışması yaptığını ifade eden Sude Öncü isimli vatandaş, “O gün bir korku vardı tabiî ki ama ben daha çok birlik ve beraberlik olduğunu düşünüyorum. Hatta ben de bununla ilgili bir resim yaptım. Bu yüzden de daha çok gururluyum. Okulda bir sergi düzenledik 15 Temmuz ile ilgili. Resmimde Ömer Halisdemir var. Ortada Ömer Halisdemir olmak üzere kenarlarda da 15 Temmuz ile ilgili resimler var. Bunu düzenleyip, çizip, boyadım. Bu da sergiye çıktı. Resmimle gururluyum” dedi.