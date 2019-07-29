15 Temmuz şehitleri fidanda yaşayacak

KOCAELİ (İHA) – Çayırova Belediyesi, 15 Temmuz'da şehit olan 251 kahramanın isimlerini fidanda yaşatacak.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin katılımı ile Akse Mahallesi Kuştepe mesire alanında düzenlenen fidan dikim töreninde hazır bulunan çocuklar, 251 şehidin adının verildiği çam fidanlarını toprakla buluşturdu. 15 Temmuz'u unutmamak, çocuklara vatan, bayrak, millet ile doğa sevgisini küçük yaşlarda öğretmek amacı ile düzenlenen programa Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile bilgi evlerinde okuyan çocuklar katıldı. 251 fidanın 15 Temmuz şehitleri adına toprak buluştuğu fidan dikim töreninde Başkan Çiftçi, çocuklarla birlikte 15 Temmuz'un seyrini değiştiren kahraman Ömer Halisdemir adına fidan dikti.

Her şehit adına çocukların bir fidan diktiği programla ilgili açıklama yapan Başkan Çiftçi, “Bizim tarihimiz kahramanlıklarla dolu. Milletimiz 15 Temmuz'da destan yazdı. Milletin kazandığı zaferin üçüncü yılında 15 Temmuz'da toprağa düşen aziz şehitlerimizin isimlerini yaşatmak ve çocuklarımıza küçük yaşlarda bu bilinci aşılamak için bu programı düzenledik. Cumhurbaşkanımızın da önemsediği gibi doğamızı daha da güzelleştireceğiz. Şehitlerimizin isimleri fidanda yaşayacak. 15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.