15 Temmuz şehitleri için Kocaeli'de Yasin seferberliği

KOCAELİ (İHA) – Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde düzenlenecek etkinlik öncesinde 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler adına Kocaeli halkı Yasin okumaya davet edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz'un seneyi devriyesinde bir kez daha Kocaeli halkını 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için Yasin-i Şerif okumaya davet etti. Şehitler için, 251 bin Yasin-i Şerif okunmasının hedeflendiği etkinlik kapsamında 15 Temmuz 2019 Pazartesi akşamı anma programı düzenlenecek. Akşam saatlerinde başlayacak etkinlik gece saat 24.00'e kadar devam edecek. Etkinlik kapsamında, Büyükşehir tarafından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunulacak. Alana gelmek isteyen Kocaelililer için saat 24.00'e kadar Büyükşehir'in araçları ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Valiliği ve ÖNDER paydaşlığında gerçekleştirilecek programda okunan Yasin-i Şeriflerin hatim duası, 15 Temmuz 2019'da Kocaeli Milli İrade Meydanı'nda düzenlenecek Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yapılacak. 15 Temmuz ve bu topraklar için can veren tüm şehitlerimiz için düzenlenen etkinlikte Yasin okumak isteyenler internet üzerinden kayıt yaptırabilecek. Sitede 15 Temmuz şehitlerimizin isimleri ve fotoğraflarıyla o gece yaşananları anlatan bilgi ve görseller yer alıyor.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenecek etkinlik ise 15 Temmuz Pazartesi akşamı başlayacak ve gece yarısına kadar devam edecek. Etkinlik gecesinde Kocaeli genelindeki İmam Hatip Liselerinde eğitim alan 251 hafız öğrenci, şehitlerimizi gerçekleştirecekleri koreografiyle anacak. Etkinlikte 251 hafız, şehitlerimiz için okudukları hatimlerin son cüzünü kurulacak sahnede tilavet edecek. Kocaeli İl Müftülüğü de mevlit ve ilahi programı düzenleyecek. Tüm Kocaeli halkının davet edildiği etkinlik kapsamında camilerden salalar yükselecek.