153 Çağrı Merkezi 41 Kart sahiplerini sevindirdi

Kocaeli Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi'nin yeni hizmete açtığı sistemle 41 Kart sahipleri müşteri hizmetlerine bağlanmadan bakiyesini öğrenebilecek.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi'nin hizmetlerine bir yenisi daha eklendi. Merkezde devreye alınan yeni hizmet ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar, dağıtılan 41 Kart'ların bakiyesini çok daha kolay öğrenebiliyor. Yeni sistemle birlikte artık 41 Kart'ın ön yüzünde bulunan 16 haneli numarayla vatandaşlar müşteri temsilcisine bağlanmadan 41 Kart'ının güncel bakiyesini kolayca kontrol edebiliyor.

Müşteri hizmetlerine bağlanmadan sorgulama

Çağdaş belediyecilik anlayışıyla Kocaeli'nde yaşayan vatandaşlara en kısa sürede en iyi hizmeti sunabilmek ve vatandaşla belediye arasındaki bürokrasiyi ortadan kaldırarak iletişimi güçlendirmek amacıyla kurulan Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Devreye giren yeni sistemle vatandaşlar, Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi'ni arayıp Sosyal Hizmetler için 3'ü tuşladıklarında 41 kartın ön yüzünde bulunan 16 haneli kart numarasını tuşlayarak kartlarındaki son güncel bakiyelerini anında öğrenebilecek.

Akıllı robot hizmeti

“Akıllı Robot Hizmeti” olarak adlandırılan yeni sistem sayesinde, 41 Kart sahibi olan vatandaşlar, kartlarındaki güncel bakiyeyi 7/24 sorgulayıp, kartlarına yükleme yapılıp yapılmadığını ya da kalan bakiyelerini öğrenebilecek.