İhlas Haber Ajansı

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16 aracın lastiğini kesen şahıs tutuklandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 16 tane aracın lastiğini kesen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 16 tane aracın lastiğini kesen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, dün öğle saatlerinde Gölcük'ün Halıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, toplam 16 aracın bilinmeyen bir sebepten dolayı lastiği kesildi. Sabah araçlarının lastiklerini kesik halde bulan vatandaşlar şaşkınlık içerisinde polis ekiplerine haber verdi. Lastikleri kestiği tespit edilen M.Ö., polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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