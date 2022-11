16 bin çiftçiye 75 milyonluk mazot desteği

Kocaeli'de yaklaşık 16 bin çiftçiye 75 milyon TL değerinde 2,7 milyon litre tamamı hibe mazot desteği sağlandı. Geçen yılla birlikte üreticilere toplam 128 milyon TL değerinde tamamı hibe 4 milyon 700 bin litre mazot desteği verilmiş oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınmaya destek olmak ve çiftçilerin gelir düzeyini artırmak için hayata geçirdiği proje ile mazot desteği sağlıyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje çerçevesinde, geçen yıl yaklaşık 13 bin çiftçiye 53 milyon lira değerinde toplam 2 milyon litre mazot desteği verilmişti. Bu yıl da bu desteği sürdüren Büyükşehir, yaklaşık 16 bin çiftçiye toplam 75 milyon lira değerinde tamamı hibe 2,7 milyon litre akaryakıt desteği sağlıyor. Geçen yılla birlikte üreticilere toplam 128 milyon TL değerinde tamamı hibe 4 milyon 700 bin litre mazot desteği verilmiş oldu.

Derince İshakçılar Mahallesi'nde gerçekleşen törende, Körfez ve Derince ilçesindeki toplam bin 230 çiftçiye akaryakıt kartı dağıtımı gerçekleştirildi. Diğer ilçelerdeki çiftçiler, mazot kartlarını 21 Kasım Pazartesi gününden itibaren, 25 Kasım Cuma günü mesai bitimine kadar belirlenen yerlerden alabilecekler.

"Sürdürülebilir tarım için uğraşıyoruz"

Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gıda güvenliği önemini bir kez daha gösterdiğini belirtti. Çiftçilerin üretim kapasitesinin ayakta kalması ve sürdürülebilir tarım için uğraştıklarını kaydeden Büyükakın, "Gıda konusunda güvenliği sağlamadıkça, yer ve gök altından, gümüşten inşa edilmiş olsa bile, onlar yenmiyor. Hangi işi önce yapacağız, hangi işi sonraya bırakacağız. Aslında belediye başkanlarının temel işi de bu. Pandemi başladığında herkese bir endişe kapladığında, biz 'Kimse endişe etmesin. Gerekirse bütün yatırımları durdururuz. Elimizdeki tüm imkanları vatandaşlarımızın asli ihtiyaçları için seferber ederiz' dedik. Gerçekten böyle bir şey yapıyoruz" dedi.

"Bugüne kadar sağlanan destek yaklaşık 147 milyon TL"

Başkan Büyükakın, göreve geldikleri dönemde Büyükşehir olarak tarıma verilen tüm desteğin yıllık 12 milyon lira civarında olduğunu ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Ağırlıklı olarak tohum desteği veriliyordu. Çiftçimizi ayakta tutmamız ve onlara can suyu olmamız gerektiğini düşündük. Çiftçi Kayıt Sistemi'nde yaklaşık 13 bin 800 civarında çiftçimiz vardı. Desteklerle tarlaları ekilebilir hale getirmeyi düşünmüştük ve bunu başardık. Bu manada da Türkiye'ye öncü bir uygulama yaptık. Sonra diğer belediyeler de mazot ve gübre desteği verme konusunda teşvik oldular. 2019 yılından bu yana tarım alanında 41 projeyi gerçekleştirdik. Mazot ve gübre bunların içindeki en büyük kalemler. Bugüne kadar sağlanan destek yaklaşık 147 milyon TL'dir. Yani 12 milyondan başlamıştık, 147 milyon TL'ye geldik. On kattan fazla artış sağlandı. Çünkü neden, ihtiyaç vardı. Bu memleketin her bir karış toprağı ekilmeli ve ziyan edilmemeli. Çiftçimiz ayakta kalsın, üretim kesintisiz devam etsin diye biz bu destekleri veriyoruz. Çiftçilerimize hayırlı bereketli olsun"

Konuşmaların ardından Başkan Büyükakın, çiftçilere akaryakıt destek kartlarını teslim etti. Büyükakın, daha sonra oluşturulan konvoy eşliğinde direksiyonuna geçtiği traktörle petrol istasyonuna geldi. Burada çiftçilerin traktörlerine mazot dolduran Başkan Büyükakın, daha sonra üreticilerle fotoğraf çektirdi.

Katılımcılar

Programa Büyükakın'ın yanı sıra Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcıları, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, ilçelerin ziraat odası başkanları, muhtar dernekleri başkanları, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.