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16 yaşındaki çocuk kansere yenik düştü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan ve 2 buçuk yıldır kanser tedavisi gören 16 yaşındaki Muhammet Yoldaş, hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan ve 2 buçuk yıldır kanser tedavisi gören 16 yaşındaki Muhammet Yoldaş, hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karga Mahallesi'nde yaşayan Nuriye ve Metin Yoldaş çiftinin 3 çocuğundan birisi olan Muhammet Yoldaş için 2 buçuk yıl önce lenfoma kanseri teşhisi konuldu. Yaklaşık 2 buçuk yıldır tedavi gören lise 1. sınıf öğrencisi, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Daha önce hastalığı sebebiyle eğitim gördüğü Kartepe Fevziye Tezcan Endüstri Meslek Lisesi'nden ayrılmak zorunda kaldığı öğrenilen Muhammet Yoldaş'ın cenazesi, Karga Mahallesi Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Karga Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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