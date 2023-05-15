16 yaşındaki çocuk kavgada ağır yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iddiaya göre kız meselesi sebebiyle çıkan kavgada 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki parkta meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki K.U. ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasında kız meselesi sebebiyle kavga çıktı. Çıkan kavgaya 2 kişi daha müdahil oldu. 3 kişinin darbeleri ile yere yığılan K.U. ağır yaralandı. Olaya karışan 3 kişi ise kaçarak kayıplara karıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı genci İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen K.U., İstanbul'a sevk edildi. Polis ekipleri olaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.