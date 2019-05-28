16 yıl hapisle aranan cezaevi firarisi İzmit'te yakalandı

İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Kocaeli'nde çok sayıda hırsızlık olayına karışan, hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası ile cezaevi firarisi olarak aranan suç makinesi, polisin takibi sonucu yakalandı.

Aralarında Kocaeli'nin de olduğu 4 ilde çok sayıda hırsızlık olayına karışan, 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile firari olarak aranan şahıs, İzmit'te yakalandı. Edinilen bilgiye göre İstanbul, Eskişehir ve Kocaeli'de birçok hırsızlık suçunun faili olduğu belirlenen Emin A. (18) adlı şahıs, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince takip edilerek Kuruçeşme Meydanda yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahsın hakkında yapılan incelemede 2 defa cezaevinden firar ettiği, 2018 Aralık ayından beri kaçak olduğu ve 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Hırsızlık, yağma, gasp ve konut dokunulmazlığı ihlali suçlarından çok sayıda kaydı olduğu belirlenen suç makinesi, emniyetteki işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyede de işlemleri tamamlanan şahıs, tutuklanarak Kandıra Cezaevine gönderildi.