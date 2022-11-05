160 kadın aynı anda açık havada zumba yaptı

Kadınlara yönelik açık havada spor aktivitelerine devam eden İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 160 kadının katılımı ile Sarısu Gençlik Kampı'nda zumba etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan kadınlar, zumba eğitmenleri eşliğinde hem eğlenceli zaman geçirdi hem de spor yaptı. Etkinlikte konuşan İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, “Siz değerli kadınları burada ağırlamak bizim için büyük bir keyif. Sarısu Gençlik Kampı'nın ferah havası eşliğinde çok güzel bir etkinliğe imza attık. Bir sonraki zumba etkinliğimiz daha uzun süreli olacak” ifadelerini kullandı.