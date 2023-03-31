17 Ağustos depreminin kahraman arama kurtarma köpeğinin heykeli açıldı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 17 Ağustos depreminin simgesi haline gelen Macar arama kurtarma köpeği 'Mancs'ın Kocaeli'de heykeli açıldı. Açılışa bizzat katılan Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, “Mancs'ın heykeli de bizler için özverinin ve cesaretin sembolü oldu. Özveri, yardımseverlik ve cesaret, bunlar Macarlar için çok büyük önem taşıyan değerlerdir” dedi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Pişmaniyeciler Meydanı'nda, 17 Ağustos 1999 depreminin kahraman Macar arama kurtarma köpeği Mancs'ın heykeli yapıldı. Heykelin açılışına Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak da bizzat katıldı. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret eden Novak, Kocaeli'de de heykel açılışının ardından Macar Kralı Tökeli İmre'nin anı evini gezdi. Törene Mancs'ın sahibi Laszlo Lehoczki de katıldı. Mancs'ın heykeline ilk beyaz gül bırakan ise 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde arama kurtarma çalışmalarında bulunan Macar köpek Hope oldu.

Açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra ünlü iş adamı ve eski Galatasaray başkanı Adnan Polat da katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Toplumlarımız ve ülkelerimiz, uzunca yıllara sirayet eden, çok uzun bir geçmişi olan, bir kardeşlik ve dostluk hukuku içindeler. Şehrimiz Kocaeli ile Macaristan'ın farklı şehirleri arasında da benzer dostluk ilişkileri yıllardır devam ediyor. Bugün, 1999 depreminde Kocaeli'deki kurtarma faaliyetlerine katılmış olan Mancs'ın heykelinin şehrimize konmuş olması bu dostluğu pekiştirecek ve ayrı bir tarihi başlangıç olacaktır. Mancs'ın sahibi ve onun ekibindeki arkadaşlar bu depremde de yine Türkiye'de, 35 depremzedemizin kurtarılması için görev aldılar. Onlara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” dedi.

“Türk-Macar dostluğu kayıplar sırasında çok güçlendi”

Mancs'ın heykelinin kendileri adına sembol olduğunu söyleyen Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Türk-Macar ilişkilerinden de bahsetti. Novak, “Bazı felaketlere insanların kendisi sebep olur. Mesela savaşlar gibi. Fakat bazı trajediler, kötü afetler doğa yoluyla meydana geliyor. 6 Şubat gününü de bu şekilde anacağız. O gün her şey değişti, alt üst oldu. Doğal afetlerin meydana gelmesine engel olamayız. Fakat sonrasında nasıl hareket ettiğimiz çok önemlidir. En hızlı şekilde yardıma koşmalıyız. Türk-Macar ittifakı, Türk-Macar dostluğu zaten kayıplar sırasında çok güçlendi. Örneğin 1999 depremi veya şimdi meydana gelen deprem sonrasında olduğu gibi. Bu felaketlerin hemen ardından Macarlar yardıma koştu” diye konuştu.

“Tek bir can, anne ve baba için bütün dünya anlamına da gelebilir”

Novak, “Recep Tayyip Erdoğan beni resmi olarak davet ettiğinde, henüz 6 Şubat olmamıştı. Henüz depremin ne kadar gündemde olacağını kimse bilmiyordu. Fakat biz Mancs köpeğin anısına bir heykel yapmaya karar verdik. Bizim 67 Macar arama kurtarma görevlimiz deprem bölgesinde yardımcı oldu. Bu kişilerle birlikte 29 arama kurtarma köpeği geldi. Bu ekiplerimiz 35 kişinin canını kurtardı. Biliyoruz, ölü sayısı çok daha fazla. 50 bin kişi hayatını kaybetti, bu yüzden 35 çok az diyebiliriz. Belki az diye düşünebilirsiniz. Fakat tek bir can, bir anne ve baba için bütün dünya anlamına da gelebilir. Resmi ziyaretimde hem Ankara'yı ziyaret ettim, hem de deprem bölgesini görmüş oldum. 5 yaşındaki Ahmet ile buluşma fırsatım oldu. Kendisi maalesef annesini, babasını, kardeşlerini, yani tüm ailesini kaybetti. Bir bacağını da kaybetmişti. Bu kurtarma grupları olmasaydı, bugün Ahmet de yaşamayacaktı. Biliyorum, siz bundan çok daha fazlasını gördünüz. Ahmet'in ailesi sadece bir örnek, ama şu anda yüz binlerce aile aynı durumda. Ahmet, hayatın simgesi oldu. Aynı şekilde, Mancs'ın heykeli de bizler için özverinin ve cesaretin sembolü oldu. Özveri, yardımseverlik ve cesaret, bunlar Macarlar için çok büyük önem taşıyan değerlerdir” şeklinde konuştu.