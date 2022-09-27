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17 Ağustos Mezarlığı'nda büyük saygısızlık

Kocaeli’de bulunan 17 Ağustos Mezarlığı’nda bazı mezar taşları kırıldı ve mermerler tahrip edildi.

Kocaeli'de bulunan 17 Ağustos Mezarlığı'nda bazı mezar taşları kırıldı ve mermerler tahrip edildi.


Olay, Gölcük ilçesindeki 17 Ağustos Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mezarlığa gelen kişi veya kişiler bazı mezar taşlarını kırdı, mermerlere zarar verdi. Vicdanları sızlatan olaya ilişkin inceleme başlatıldı.



"Bunun hangi mantıkta yapıldığını anlayamıyorum"


Oğlunun mezarını ziyaret etmek için mezarlığa geldiğini ve kırılan mezar taşları ile karşılaştığını söyleyen Arzu Saral, "Oğlumuzu ziyarete gelmiştik. Burada 20 mezar taşının kırıldığını gördük. Çok üzüldük. Bunu niye yaparlar anlayamıyorum. Hangi mantıkta yapıldığını anlayamıyorum. Yapanların bulunmasını istiyorum" dedi.

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