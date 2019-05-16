17 engelli birey Gölcük Donanma Komutanlığında yemin etti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Donanma Komutanlığı'nda 17 engelli birey, düzenlenen temsili yemin töreni ile askerlik görevlerini tamamladılar.

Gölcük Donanma Komutanlığında 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte 17 engelli birey için temsili yemin töreni düzenlendi. Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanlığı tören alanında gerçekleşen programa Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yavuz Kılıç, komutanlar, engelli bireylerin aileler katıldı. Törende söz alarak aileleri selamlayan Tuğamiral Kılıç'ın konuşmaları sonrasında engelli bireyler temsili olarak yemin ettiler. Töreninin sonunda Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yavuz Kılıç engelli bireylerle ve aileleriyle yakından ilgilendi.