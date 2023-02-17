17 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma operasyonuyla yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde operasyon düzenledi. Operasyonu, Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timleri ortak gerçekleştirdi. Operasyon neticesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçuyla hakkında 17 yıl 4 ay 68 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahsın tutuklanmasına karar verildi. Şahıs, Kandıra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.