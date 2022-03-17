İhlas Haber Ajansı

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18 Mart öncesi Körfez Şehitliğinde yeni düzenleme

Körfez Belediyesi ekipleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü öncesinde şehitlik alanında düzenleme yaptı.


Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Körfez Asri Mezarlığı içerisinde bulunan şehitlikte, temizlik ve bakım çalışması yapıldı. Çevre demirleri boyanıp şehitlerimizin naaşlarının yer aldığı alan güzelleştirildi.


Bakım-onarım çalışmalarının bitmesinin ardından, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce şehitlerin mezarları büyük bir özveriyle düzenlenirken, mevsimlik çiçek dikimi de yapıldı.


Yapılan çalışmaların ardından, Körfez Şehitliği farklı bir görünüme kavuştu.

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