İhlas Haber Ajansı

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18 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli’de 18 yıl 2 ay 12 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli'de 18 yıl 2 ay 12 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, "kasten yaralama", "silahla tehdit", "uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma" suçlarından toplam 18 yıl 2 ay 12 gün hapis cezasıyla aranan O.F.A. (36), düzenlenen operasyonla yakalandı. O.F.A., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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