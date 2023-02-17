İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

18 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli’de uyuşturucu ticareti suçundan 18 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasıyla aranana şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Kocaeli'de uyuşturucu ticareti suçundan 18 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasıyla aranana şahıs, polis ekiplerince yakalandı.


Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranana şahsıların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 18 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan E.G. (36) isimli şahıs yakalandı. Şahıs aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.