18 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli’de uyuşturucu ticareti suçundan 18 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasıyla aranana şahıs, polis ekiplerince yakalandı.
Kocaeli'de uyuşturucu ticareti suçundan 18 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasıyla aranana şahıs, polis ekiplerince yakalandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranana şahsıların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 18 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan E.G. (36) isimli şahıs yakalandı. Şahıs aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.