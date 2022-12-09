18 yıllık sır cinayetin sanığı: "Neden buradayım hakim bey?"

Kocaeli'de 2004 yılında bir tavuk firmasında plasiyer olarak çalışan kişinin boğazını keserek öldürdükleri, çek ve para dolu çantayı da çaldıkları iddiasıyla tutuklanan 2 sanık yeniden hakim karşısına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklardan Hakan F., "Neden buradayım hakim bey? Ben yapmadım, yapmam. Beni gönderin gideyim, benim burada ne işim var" dedi.

Haklarında "Tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" ve "Gece vakti, birden fazla kişi ile silahla yağma" suçlarından dava açılan sanıkların Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Mustafa Ş., Hakan F. ve taraf avukatları katıldı.

"Saçlarım bembeyaz oldu"

Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Mustafa Ş., "2003 yılında tavuk firmasında 6 ay süreyle ben de çalışmıştım. O dönemler muhasebe işleri ile ilgileniyordum. Paraların sayımını yapar ve bankaya götürdüm. Benim Murat ile ne bir husumetim ne de konuşmuşluğum vardı. Paraya ihtiyacı olan biri değilim. Ne içkim ne kötü alışkanlıklarım var. 15 aydır tutukluyum. İşlemediğim bir suç sebebiyle kendimi savunmak durumunda kalıyorum. Olmayan bir şeyi nasıl savunayım? Saçlarım bembeyaz oldu. En kötüsü de insanların bana farklı gözle bakması oldu. Babam, 'paraya esir olmayın' derdi. Şu ana kadar haram lokma boğazımızdan geçmedi. Allah kimseyi böyle bir şeyle karşılaştırmasın. Hayatım boyunca paraya tamah etmedim" dedi.

"Neden buradayım hakim bey?"

Hakan F. ise, "Hurdacılıkla geçimimi sağlayan biriydim. İki tane çocuğum var. Birini doktor diğerini ise polis yapmak için uğraşıyorum. Bu suçu ben işlemedim. Neden buradayım hakim bey? Ben yapmadım, yapmam. Beni gönderin gideyim, benim burada ne işim var" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, eksik evrakların tamamlanması ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

10 Haziran 2004 yılında Kartepe'de meydana gelen olayda, bir tavuk firmasında plasiyer olarak çalışan Murat Özdemir (25), gün boyu tahsilat yaptıktan sonra firmaya ait kamyonete binerek iş yerine gitmek üzere yola çıkmış, daha sonra defalarca bıçaklanıp, boğazı kesilmiş halde ölü bulunmuştu. Cinayeti işleyen şüpheliler ise kamyonetteki içi para, çek ve senet dolu çantayı alarak kayıplara karışmıştı. 2004 yılında faili meçhul dosyanın 2021 yılında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne devredilmesiyle soruşturmayı derinleştiren cinayet bürosu dedektifleri, tavuk firmasının muhasebecisi Mustafa Ş. (43) ve Hakan F.'nin olaya karıştığını tespit etmiş, yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.