19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Kocaeli'de ulaşım ücretsiz

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı oturumunda 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda ulaşımın ücretsiz olması kararı alındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 16 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilen Mayıs ayı meclis toplantısında vatandaşları sevindirecek önemli karar alındı. Ramazan Bayramının yanı sıra 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda ulaşımın ücretsiz olmasına karar verildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan kararla Ramazan Bayramı'nda belediyeye ait toplu taşıma, tramvay ve deniz ulaşımında yapılacak seferler ücretsiz olacak.

Ulaşım Park'a ait Hat 200 İzmit-Kartal, Hat 250 Otogar-Sabiha Gökçen, Hat 250G Gebze Otogar - Sabiha Gökçen Havaalanı hatları ise ücretli bir şekilde devam edecek.