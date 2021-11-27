19 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kocaeli'de çeşitli suçlardan hakkında 19 yıl hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yapılan operasyonla bir bağ evinde yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde polis ekipleri, “kasten öldürme” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından hakkında 19 yıl hapis cezası bulunan Murat K.'yi Kartepe'de bir bağ evinde olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Murat K. ekipler tarafından gözaltına alınırken evde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Polis merkezine getirilerek ifadesi alınan Murat K., daha sonra Kocaeli Adliyesine sevk edildi.