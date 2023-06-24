19. yüzyıldan kalma hamamın restorasyon çalışmaları son aşamada

yüzyıldan kalma Osmanlı hamamında restorasyon çalışmaları son aşamaya geldi.

İlçedeki ecdat yadigarını yeniden ihya eden Gölcük Belediyesi, tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkma çalışmalarında önemli bir projeyi tamamlamaya hazırlanıyor. Bu çerçevede atıl halde olan Yukarı Ulaşlı'daki tarihi hamamda başlatılan restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelindi. 19. yüzyıldan kalma Osmanlı hamam aslına uygun olarak, Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu onaylı projeye göre restore ediliyor. Tarihi yapının restorasyonu yanında yapılan istinat duvarları ile zemin de güçlendirildi. Restorasyon sürecinde, hamamın orijinal mimari özelliklerinin korunmasına ve aslına uygun bir şekilde yeniden inşa edilmesine büyük bir özen gösterildi. Taş istinat duvarları, travers merdivenleri ve devam eden çevre düzenlemesiyle tarihi hamam estetik görünüm kazandı. Restorasyon çalışmalarında sona gelinen hamam, hem turizme katkı sağlayacak hem de bölgenin tarihine ışık tutacak. Hamamın etrafında düzenlenecek olan çevre düzenlemeleriyle birlikte, bölge turistik cazibe merkezi haline dönüşecek.

İlçedeki bir ecdat yadigarını daha ihya etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Yukarı Ulaşlı tarihi hamamının restore edilmesiyle Gölcük'ün kültürel mirası daha da zenginleşmiş olacak. Bu projeyle birlikte hem tarihi dokularımızı koruyacak hem de turizme katkı sağlayacağız. Bölgemizin tarihini ve kültürünü gelecek nesillere aktarmanın önemini bilerek hayata geçirdiğimiz proje ile geçmişimizi koruma çabamıza önemli bir katkı daha sunacağız" dedi.