1991 yılında şehit edilen polis memurunun ismi bu karakolda yaşayacak

1991 yılında terör örgütünün silahlı saldırısı neticesinde şehit olan Faruk Aslan'ın adının verileceği polis merkezinin temel atma töreni gerçekleşti. Törene katılan ve eşinin isminin polis merkezinde yaşatılacağı için çok duygulandığı söyleyen Fatma Aslan, "Çok mutluyum. Kızım da babasının izinden gitti, 2. sınıf emniyet müdürü oldu. Kızım 22 senedir polislik görevini sürdürüyor. Burayı düşünüp yapanlardan, yanımızda olanlardan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde emniyet güçlerinin ihtiyaç ve talepleri üzerine Gebze Belediyesi yeni bir polis merkezi için çalışmalara başladı. 2 bin metrekarelik alan temin eden Gebze Belediyesi, bugün temel atma töreni gerçekleştirdi. Törene Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, şehit polis Faruk Aslan'ın eşi ve polis ekipleri katıldı.

"180-200 gün içerisinde binanın teslim edilmesini bekliyoruz"

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Şehit Faruk Aslan'ın ismini taşıyacak olan polis merkezi ile emniyet güçlerimize Gebze'de daha üst sınıf hizmet sunma imkanı sunacağız. Bölgede polis merkezinin ihtiyaç olduğunu bize söylediklerinde bizde bu konuda yardımcı olmak istedik. Belediye olarak 2 bin metrekarelik bir arsa temin ettik. Güvenliğe katkı sağlamak amacıyla Gebze Belediyesi olarak inşaatını da yapmaya başladık. Bunu yaparak kamudaki işbirliğinin de bir örneğini ortaya koymuş oluyoruz. Geçtiğimiz yıl E5 üzerindeki polis denetim kontrol noktasını da yine Gebze Belediyesi olarak biz yaptık ve Türkiye'ye örnek polis noktası oldu. Burayı da kısa sürede bitirerek emniyetimize teslim edeceğiz. ‘Devlet millet el ele' versiyonunu ‘Devlet devlet el ele' modeliyle uygulamış oluyoruz. 270 gün ihale süreci verilmiş ancak biz 180-200 gün içerisinde binanın teslim edilmesini bekliyoruz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak ise “Polis merkezimizin ismi şehidimiz adının devam etmesi çok güzel oldu. Emeği geçenlere hayırlı olsun, hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"Kocaeli genelinde bugün suçlarda yüzde 60'ın üzerinde bir azalma var"

Binanın hayırlı olmasını temenni eden Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, “ Huzurun anahtarı güvenliktir. Karakol bizim literatürde devletin, idarenin ve adaletin ilk kapısıdır. Bu sebeple karakolu çok önemsiyoruz. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü olarak suç işlenmeden önlenmeye çalışıyoruz. İstatistiklere baktığımızda 2015 yılından bu yana nüfus yüzde 19 artmasına rağmen Kocaeli genelinde bugün suçlarda yüzde 60'ın üzerinde bir azalma var. Ürettiğimiz güvenlik hizmetinin kalitesinin verimliliğinin artması böyle güzel binalarla oluyor" şeklinde konuştu.

"Çok sevindim ve duygulandım"

Mutlu olduğunu söyleyen şehit Faruk Aslan'ın eşi Fatma Aslan, “Çok sevindim ve duygulandım. Daha önce de eşimin ismi polis merkezine verilmişti. Onu yıkıp eşimin ismini buraya verdiler. Diğer karakolun açılışında da çok duygulanmıştım. Kızım babasının izinden gitti, 2. sınıf emniyet müdürü oldu. Kızım 22 senedir polislik görevini sürdürüyor. Burayı düşünüp yapanlardan, yanımızda olanlardan Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Şehit Faruk Aslan, 1955 yılında Amasya'da dünyaya geldi. 1978 yılında polis memuru oldu ve 26 Nisan 1991 yılında terör örgütünün silahlı saldırısı neticesinde şehit oldu. 2 çocuğu var. Kızı babasının izinden giderek 22 yıldır polislik görevini sürdürüyor.