1999 Marmara depreminden kalan izler silinmeye devam ediyor

Gölcük'te 1999 Marmara depreminin ardından orta hasarlı olarak tespit edilen binaların yıkımları devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi iş birliği ile 1999 yılındaki Marmara depreminde hasar gören Şehitler Mahallesinde D-130 Karayolu kenarındaki atıl durumda olan 6 katlı binanın yıkımı devam ediyor. Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının bir hafta içinde tamamlanması hedefleniyor. Çalışmanın tamamlanması ile birlikte orta hasarlı ve vatandaşların can güvenliğini tehdit eden 90 bina yıkılmış ve enkazı kaldırılmış olacak.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ise yıkım çalışması yapılan alana girerek incelemelerde bulundu.