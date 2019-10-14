2 bebeği ölünce tekrar anne olabilmek için yazdığı kitabı bastıracak para bulamıyor

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 2 bebeğini farklı hastalıklardan dolayı kaybeden Çağlayan Koç, tekrar anne olabilmek amacı ile gördüğü tedavilerin ücretlerini karşılamak için yazdığı kitabı bastırabilmek için yardım bekliyor.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan Çağlayan ve Barış Koç çifti, doğumlarından kısa bir süre sonra hastalanarak ölen 2 çocuğunun ardından, sağlıklı bir doğum ile anne ve baba olmanın hayalini kuruyor. 12 yıldır evli olan Koç çiftinin 2014 yılında Poyraz adındaki çocukları dünyaya geldi. Anne ve baba olmanın heyecanını yaşayamayan çiftin bebeği, 14 aylıkken hastalanarak hayatını kaybetti. Çiftin 2016 yılında Yusuf adını verdikleri bir erkek bebekleri daha oldu. 23 aylıkken hastalanan ve zatürre teşhisi konulan Yusuf da yaşamını kaybetti. İki bebeğini de kaybeden çift, kendilerindeki bir hastalık nedeni ile çocuklarının ölmüş olabileceğini düşünerek hastaneye gitti. Yapılan testlerde bir gen hastalığı nedeniyle çocuklarını kaybetmiş olabileceklerini öğrenen çift, yaklaşık 3 yıldır hastane hastane gezerek tekrar anne ve baba olmanın yolunu arıyor.

Tedavi ücretlerini karşılayabilmek için kitap yazdı

Yapılan testlerin yüksek maliyetleri nedeniyle Koç çifti, maddi problemler yaşamaya başladı. Dünyaya sağlıklı bir bebek getirmenin hayalini kuran Çağlayan Koç, tedavi masraflarını karşılayabilmek için kitap yazmaya karar verdi. Tedavi sürecinde yaşadığı zorlukları ve karşılaştığı annelerin hayat hikayelerini kaleme alan Koç, herkesten gizli kitabını tamamladı. Eşine sürpriz yaparak kitap yazdığını açıklayan Çağlayan Koç, aylardır kitabı bastırabilmek için destek bekliyor. ‘Acı Hayatlar' ismini verdiği kitabın geliri ile eşine destek olup tedavi masraflarını karşılayacağını ifade eden Çağlayan Koç, en büyük arzusunun dünyaya gelen bebeğinin sağlıklı bir şekilde büyümesi olduğunu söyledi.

“Eşimin maaşı bunları karşılamak için yetersiz kalıyor”

Kendisine, “Anne” diyemeden ölen iki bebeğinin ölüm sürecinde yaşadığı zorlukları anlatan Çağlayan Koç, “2012 yılında bir oğlum oldu, ismini Poyraz koyduk. Doğumdan sonra çeşitli hastalıklar nedeni ile kendisini yoğun bakıma yatırmak zorunda kaldık. Kendisini 2013 yılında zatürre teşhisi ile kaybettim. Onun ölümü ile ilgili bir araştırma yapmadık. Hiçbir doktorun bize onun sağlık durumunda farklı bir konunun olup olmadığını söylemediler ve tekrardan annelik yaşayabileceğimi söylediler. Ben 2014 yılında tekrar anne oldum. Yusuf adında bir oğlum oldu. Ne yazık ki o da 2 yaşına kadar yaşadı. 2016 yılında onu da kaybettim. Onun sonrasında doktorların şüphesi üzerine genetik araştırmalar yapıldı. Sürekli testler oluyoruz. Biri bitip diğeri başlıyor. Halen daha devam ediyor. Biz de bu testleri yaptırmak istiyoruz ama maliyetli. Bunun için benim de çalışmam gerekiyor. Eşimin maaşı bunları karşılamak için yetersiz kalıyor” dedi.

“Tedaviler nedeni ile ödemelerimiz olduğu için kitabı bastıramıyorum”

Tedavi süreci nedeni ile ekonomik problemler yaşadıklarını ve yazdıkları kitapla tedavi masraflarını karşılayabilmeyi hedeflediklerini ifade eden Çağlayan, “Ben bu testi yapmadan bir annelik daha yaşamak istemiyorum. 9 aylık hamilelik sürecinde keşke o testi yaptırsaydım dememek için bu testi yaptırmak istiyorum. Bu biraz maliyetli. Eşim bunu çok zor şartlarda karşılayabilir. Ben bu testleri yaptırmak istediğim için eşime de sürpriz yaparak bir kitap yazdım. Ona destek amaçlı bu kitabı kaleme aldım. Ben tedavi için Ankara'da hastanede yatarken tanıştığım 6 annenin hikayesini de katarak dile getirerek bu kitabı yazdım. Onların ve kendi çocuklarımın acılarını da birleştirerek bu kitabı yazdım. Bunun basılması için bir sponsor arıyorum. Şu anda tedaviler nedeni ile ödemelerimiz olduğu için bunu bastıramıyorum” diye konuştu.

“Eşimin böyle bir jest yapması beni çok şaşırttı”

Eşinin tedavi ücretlerini karşılayabilmek için kitap yazdığını öğrenince çok mutlu olduğunu söyleyen Koç ise tedavi süreçlerinin ardından anne ve baba olmayı çok istediklerini belirterek, “Yıllardır bu testlerin yapılması için kendi başıma çabalıyorum. Eşim ve ben kolay olmayan süreçlerden geçtik. Yeri geldi eşim, yeri geldiğinde de çocuklarımız için ben hastanelerde yattım. Doktorların istediği testler bitmek bilmiyor. Bunun da bir maliyeti var. Ben bunun için sürekli çalışıyorum ama nereye kadar? O yüzden eşimin bana böyle bir jest yapması beni çok şaşırttı. İlk gördüğümde çok şaşırdım. Çok fazla gururlandım. Allah'a bir kez daha iyi ki benimle evlenmiş diye şükrettim. Bu şekilde bana destek vermesi çok onur verici. Onun kitabını bastıracak paraya ulaşabilirsem kitabı satılmaya başlanılacak. O kitap satıldıkça doktorların istediği testleri daha rahat bir şekilde yaptırabileceğiz. Ondan sonra iyi bir hamilelik geçirebilecek ve Allah'ın izni ile anne ve baba olabileceğiz” şeklinde konuştu.