2 bin 700'den fazla malzemeyle amatör futbol kulüplerine destek oldular

Gölcük'te faaliyet gösteren amatör futbol kulüplerine, 5 farklı kalemde, 2 bin 700 adedin üzerinde spor malzemesinin teslimi Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın'ın katılımı ile yapıldı. Malzemeleri teslim alan spor kulübü yöneticileri, verdiği desteklerinden dolayı Başkan Sezer'e teşekkür etti.

“2 bin 700 adedin üzerinde spor malzemelerini teslim ettik”

Kulüp başkanları ve yöneticileriyle sohbet eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı konuşmada, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza spor yapma imkânı sunan, fiziksel ve sosyal gelişimlerine önemli katkı yapan, alt yapıdan üst yapıya sporcu yetiştiren ve amatör bölgesel liglerde ilçemizi temsil eden amatör futbol kulüplerimize, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sayın Murat Aydın'ın da katılımıyla, talep ettikleri 5 farklı kalemde, 2.700 adedin üzerinde spor malzemelerini teslim ettik. Diğer branşlardaki spor kulüplerimize de talepleri doğrultusunda destek vermeye devam ediyoruz. Gölcük'ün adının sportif başarılarla duyurmanın mücadelesini veren tüm kulüplerimize, yeni sezonda ve katılacakları liglerde ve turnuvalarda üstün başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.