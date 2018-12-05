2 çocuğun öldüğü feci kazada tır sürücüsü tutuklandı

Kocaeli'de bir otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 2 çocuğun hayatını kaybettiği trafik kazasında tır sürücüsü, aracını hatalı park ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kocaeli'nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fikret Avran idaresindeki 80 GV 075 plakalı otomobil, virajı alamayarak park halindeki Harun G. idaresindeki 16 JBA 78 çekici plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 7. sınıf öğrencisi Şükrü Aziz Avran (11) olay yerinde hayatını kaybederken, 6. sınıf öğrencileri Mahmut Hülagü ve Jiyan Azad Avran yaralandı. Körfez ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Mahmut Hülagü da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrasında başlatılan soruşturmada tırın park halinde olduğu alanda paklanma yasağının olduğunu belirleyen ekipler, tır sürücüsü Harun G.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Harun G., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemede taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.