2 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 2 katlı bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Akdurak Mahallesi Kışla Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 katlı binanın üst katındaki C.K. isimli bir vatandaşa ait evde henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü. Evde incelemelerde bulunan ekipler, içeride kimsenin olmadığını belirledi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.