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2 kişiyi gasp eden şüpheliler yakalandı

Kocaeli’de 2 kişinin telefonunu ve 900 TL parasını gasp eden 2 şüpheli, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Kocaeli'de 2 kişinin telefonunu ve 900 TL parasını gasp eden 2 şüpheli, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.


Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 vatandaşının tanımadıkları 2 şüpheli tarafından zorla telefonları ve 900 TL nakit paraları gasp edildi. Gasp edilen mağdurlar daha sonra polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarından 2 şahsın kimliklerini belirledi. Kimlikleri belirlenen S.A. ve A.A. isimli 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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