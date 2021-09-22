2. Leyla Atakan Cup başladı

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69 mağlup oldu
Salon: İzmit Atatürk
Hakemler: Can Mavisu, Samet Erdoğan, Ömer Sarı
İzmit Belediyespor: İdil Türk 5, Gülse Uğur 11, Melisa Korkmaz 3, Nehir Ulufer 2, Sıla Dikmenoğulları 2, Emel Sığırcı, Nirra Fields 20, Viktoria Mircheva, Defne Melissa Paylar, Kristina Higgins 22, Gabriela Marginean 4
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Bursa Büyükşehir Belediye: Claudia Cuic 14, Gizem Uca 7, İlemnur Akengin, Merve Arı 3, Duygu Özen 10, Gonca Karataş 8, İrem Sözen 2, Saranda Daci 7, Ferda Yıldız 10, Kathleen Doyle 11
Başantrenör: Aydın Uğuz