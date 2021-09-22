İhlas Haber Ajansı

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2. Leyla Atakan Cup başladı

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69 mağlup oldu



Salon: İzmit Atatürk


Hakemler: Can Mavisu, Samet Erdoğan, Ömer Sarı


İzmit Belediyespor: İdil Türk 5, Gülse Uğur 11, Melisa Korkmaz 3, Nehir Ulufer 2, Sıla Dikmenoğulları 2, Emel Sığırcı, Nirra Fields 20, Viktoria Mircheva, Defne Melissa Paylar, Kristina Higgins 22, Gabriela Marginean 4


Başantrenör: Hasan Fırat Okul


Bursa Büyükşehir Belediye: Claudia Cuic 14, Gizem Uca 7, İlemnur Akengin, Merve Arı 3, Duygu Özen 10, Gonca Karataş 8, İrem Sözen 2, Saranda Daci 7, Ferda Yıldız 10, Kathleen Doyle 11


Başantrenör: Aydın Uğuz

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