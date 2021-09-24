2. Leyla Atakan Cup: Beşiktaş: 87 - Bursa BŞB: 84

Her iki takım da turnuvayı birer galibiyet, ikişer mağlubiyetle tamamladı.

Salon: İzmit Atatürk

Hakemler: Can Mavisu, Samet Erdoğan, Ozan Gündüz

Beşiktaş HDI Sigorta: Ilze Jakobsone 9, Ceyda Necmiye Bekar, Cansu Köksal Özgüner, Özge Yavaş 16, Elif Bayram, Paulina Frida Lovisa Hersler 13, Mia Draşkiçeviç, Meighan Sharee Simmons 24, İlayda Güner 18, Melek Uzunoğlu 5

Başantrenör: Bekir Erdal Erdinç

Bursa Büyükşehir Belediye: Claudia Cuic 17, Gizem Uca 14, İlemnur Akengin, Merve Arı 16, Duygu Özen 5, Gonca Karataş 10, İrem Sözen 3, Saranda Daci 2, Ferda Yıldız 13, Sudenur Bayrak 2, Kathleen Doyle 2, Tuğçe Turus

Başantrenör: Aydın Uğuz

1. Periyot: 29-25 (Beşiktaş lehine)

Devre: 45-46 (Bursa BŞB lehine)

3. Periyot: 60-58 (Beşiktaş lehine)