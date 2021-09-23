2. Leyla Atakan Cup: İzmit Belediyespor: 83 - Beşiktaş: 72

72 galip geldi.
Salon: İzmit Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Samet Erdoğan, Mustafa Çeltiker, Hakan Gerey
UMF Yapı İzmit Belediyespor: İpek Garip, İdil Türk, Gülse Uğur 1, Melisa Korkmaz 10, Nehir Ulufer, Sıla Dikmenoğulları 15, Emel Sığırcı 2, Nirra Fields 24, Viktoria Mircheva 5, Defne Melissa Paylar 2, Kristina Higgins 8, Gabriela Marginean 5
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Beşiktaş: Ilze Jakobsone 5, Ceyda Necmiye Bekar, Cansu Köksal Özgüner, Melek Naz Akbaba, Özge Yavaş 16, Elif Bayram 2, Paulina Frida Lovisa Hersler 8, Mia Draşkiçeviç, Meighan Sharee Simmons 24, İlayda Güner 7, Melek Uzunoğlu 10
Başantrenör: Bekir Erdal Erdinç
1. Periyot: 25-19 (İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 42-44 (Beşiktaş lehine)
3. Periyot: 57-61 (Beşiktaş lehine)