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2. Lig: Kocaelispor: 0 - Manisa FK: 2

0 mağlup oldu.



Stat: Kocaeli Stadı


Hakemler: Alper Akarsu, Tolga Dede, Salih Burak Demirel


Kocaelispor: Bayram Olgun, Keman Can Aydemir, Musa Nizam, Batuhan Er (Ramazan Çevik dk. 71), Murat Cem Akpınar (Yiğitali Bayrak dk. 46), Semih Karadeniz, Yılmaz Özeren (Furkan Gedik dk. 57), Gökhan Meral, Mesut Özdemir, Mustafa Tahir Babaoğlu (Benhur Keser dk. 46), Burak Süleyman (Bahattin Köse dk. 46)


Manisa FK: Ömer Kahveci, Sertaç Çam, Ahmet Kesim, Abdurrahman Emir Alagöz (Ferhat Yazgan dk. 81 ?), Nizamettin Çalışkan (Mehmet Güven dk. 84 ?), Hakan Barış, Recep Burak Yılmaz, Zahit Fındık (Volkan Okumak dk. 81 ?), Mehmet Yılmaz, Erhan Kara (Çağrı Giritlioğlu dk. 38), Okan Eken (Kemal Rüzgar dk. 84)


Goller: Okan Eken (dk. 45+1), Sertaç Çam (dk. 67) (Manisa FK)


Sarı Kartlar: Musa Nizam, Batuhan Er, Yılmaz Özeren, Kemal Can Aydemir, Mesut Özdemir (Kocaelispor)

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