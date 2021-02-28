2. Lig: Kocaelispor: 1 - Afjet Afyonspor: 1

1 berabere kaldı.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Abdullah Volkan Aydın, Emrah Uluçay, Mehmet Kirişçioğlu
Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Kemal Can Aydemir (Taha Batuhan Yayıkcı dk. 46), Musa Nizam, Batuhan Er (Mervan Yusuf Yiğit dk. 78), Yiğitali Bayrak, Furkan Gedik (Dilaver Güçlü dk. 46), Murat Cem Akpınar, Semih Karadeniz, Gökhan Meral, Mustafa Tahir Babaoğlu, Burak Süleyman (İsa Nalbant dk. 84 ?)
Afjet Afyonspor: Mehmet Doğan, Emre Tosun (Mehmet Abdullah Çoban dk. 85 ?), Onur Ramazan Toprak (Görkem Güven dk. 79), Doğan Ateş (Cihan Özkara dk. 85 ?), Savaş Tağa (Ferhan Evren dk. 79), Alper Tursun, Erhan Şentürk (Oktay Demircan dk. 90 ?), Aykut Uluç, Yakup Yiğit, Nazım Candoğan, Okan Yıldız
Goller: Mustafa Tahir Babaoğlu (dk. 27) (Kocaelispor), Erhan Şentürk (dk. 9) (Afjet Afyonspor)
Sarı kartlar: Musa Nizam, Batuhan Er, Semih Karadeniz (Kocaelispor), Okan Yıldız, Onur Ramazan Toprak, Doğan Ateş (Afjet Afyonspor)